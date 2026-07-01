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AGENDA · Le Bec-Hellouin

Exposition Chronique d’un mythographe Le Bec-Hellouin

vendredi 10 juillet 2026 · Le Bec-Hellouin

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France
Ville
27800 Le Bec-Hellouin
Département
Eure
Tarif

Le Bec-Hellouin

Exposition Chronique d’un mythographe

Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-10

Exposition de Didier ROBCIS chronique d’un mythographe
Vernissage vendredi 10 juillet à 18h   .

Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80  biblio.lebechellouin@gmail.com

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English : Exposition Chronique d’un mythographe

L’événement Exposition Chronique d’un mythographe Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay

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