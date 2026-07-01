A l’origine de la photographie Le Bec-Hellouin
mercredi 15 juillet 2026 · Le Bec-Hellouin
Informations pratiques
Le Bec-Hellouin
A l’origine de la photographie
Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Atelier animé par Didier ROBCIS photographe professionnel. Dans le cadre du bicentenaire de la photographie de la prise de vue argentique au sténopé, au tirage cyanotype .
Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com
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English : A l’origine de la photographie
L’événement A l’origine de la photographie Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay
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