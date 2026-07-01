Informations pratiques

Le Bec-Hellouin

A l’origine de la photographie

Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Atelier animé par Didier ROBCIS photographe professionnel. Dans le cadre du bicentenaire de la photographie de la prise de vue argentique au sténopé, au tirage cyanotype .

Bibliothèque Alban Cayrol Rue Pierre Mendès France Le Bec-Hellouin 27800 Eure Normandie +33 9 75 93 36 80 biblio.lebechellouin@gmail.com

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English : A l’origine de la photographie

L’événement A l’origine de la photographie Le Bec-Hellouin a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay