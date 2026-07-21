Exposition de peintures Le Charme du bord de mer Assérac
lundi 10 août 2026 · Assérac
Informations pratiques
Assérac
Exposition de peintures Le Charme du bord de mer
Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 11:00:00
fin : 2026-08-10 19:00:00
Date(s) :
2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Brigitte Loïs vous invite à découvrir son univers à travers une exposition de peinture consacrée aux paysages du bord de mer.
Cette présentation met à l’honneur des œuvres inspirées par le littoral, où les lumières, les couleurs et l’atmosphère maritime occupent une place centrale. .
Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00
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English :
L’événement Exposition de peintures Le Charme du bord de mer Assérac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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