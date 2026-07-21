Informations pratiques

Assérac

Exposition de peintures Le Charme du bord de mer

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 11:00:00

fin : 2026-08-10 19:00:00

Date(s) :

2026-08-10 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Brigitte Loïs vous invite à découvrir son univers à travers une exposition de peinture consacrée aux paysages du bord de mer.

Cette présentation met à l’honneur des œuvres inspirées par le littoral, où les lumières, les couleurs et l’atmosphère maritime occupent une place centrale. .

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de peintures Le Charme du bord de mer Assérac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44