Exposition de peintures Végétalis Assérac
lundi 3 août 2026 · Assérac
Informations pratiques
Assérac
Exposition de peintures Végétalis
Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
Découvrez Vegetalis, une exposition de Ghislaine Lejard inspirée par le monde végétal.
À travers ses œuvres, l’artiste met en lumière la beauté des formes, des matières et des empreintes de la nature. Entre sensibilité et création contemporaine, cette exposition invite à porter un nouveau regard sur le vivant. .
Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00
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English :
L’événement Exposition de peintures Végétalis Assérac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44
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