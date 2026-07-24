Informations pratiques

Assérac

Exposition de peintures Végétalis

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Découvrez Vegetalis, une exposition de Ghislaine Lejard inspirée par le monde végétal.

À travers ses œuvres, l’artiste met en lumière la beauté des formes, des matières et des empreintes de la nature. Entre sensibilité et création contemporaine, cette exposition invite à porter un nouveau regard sur le vivant. .

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00

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English :

L’événement Exposition de peintures Végétalis Assérac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44