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AGENDA · Assérac

Exposition de peintures Végétalis Assérac

lundi 3 août 2026 · Assérac

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Maison des Arts Place Olivier Guichard
Ville
44410 Assérac
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Assérac

Exposition de peintures Végétalis

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Découvrez Vegetalis, une exposition de Ghislaine Lejard inspirée par le monde végétal.
À travers ses œuvres, l’artiste met en lumière la beauté des formes, des matières et des empreintes de la nature. Entre sensibilité et création contemporaine, cette exposition invite à porter un nouveau regard sur le vivant.   .

Maison des Arts Place Olivier Guichard Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 70 00 

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English :

L’événement Exposition de peintures Végétalis Assérac a été mis à jour le 2026-07-24 par ADT44

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