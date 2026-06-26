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Concert Blues du Mès Assérac

Concert Blues du Mès Assérac jeudi 6 août 2026.

Adresse
6 rue de la Ruche
Ville
44410 Assérac
Département
Loire-Atlantique
Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Assérac

Concert Blues du Mès

6 rue de la Ruche Assérac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

L’été musical prend ses marques chez Marcelino avec sa programmation de concerts en plein air.

Ce soir, place à Blues du Mès . Inspiré par les grands standards du blues et les sonorités qui ont marqué ce genre musical, le groupe propose un concert authentique où guitares, rythmes entraînants et mélodies chaleureuses se rencontrent.

Une occasion de profiter de l’ambiance estivale tout en se laissant porter par le rythme de la musique live.   .

6 rue de la Ruche Assérac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 53 62 24 01 

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English :

L’événement Concert Blues du Mès Assérac a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44

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