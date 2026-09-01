Exposition de peintures par la société des peintres cassidains Cassis
samedi 19 septembre 2026 · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Exposition de peintures par la société des peintres cassidains
Samedi 19 septembre 2026 de 8h30 à 18h30.
Samedi 10 octobre 2026 de 8h30 à 18h30. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 08:30:00
fin : 2026-10-10 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-10
Les samedis 19 septembre et 10 octobre, venez découvrir l’exposition de peintures par la société des peintres cassidains sur la place Baragnon.
Les œuvres seront visibles de 8h30 à 18h30. .
Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 28 01 01 03
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English :
On Saturday, September 19, and Saturday, October 10, come check out the painting exhibition by the Cassidain Painters’ Society at Place Baragnon.
L’événement Exposition de peintures par la société des peintres cassidains Cassis a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de Cassis
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