Rencontre avec Amitav Ghosh à la Fondation Camargo Fondation Camargo Cassis
jeudi 3 septembre 2026 · Fondation Camargo · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Rencontre avec Amitav Ghosh à la Fondation Camargo
Jeudi 3 septembre 2026 à partir de 19h30. Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 19:30:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
À l’occasion de sa résidence à la Fondation Camargo, dans le cadre du programme Habiter le Monde co-créé avec la Fondation Louis Roederer, Amitav Ghosh vous invite à une soirée de rencontre et d’échanges autour de son œuvre et de sa pensée.
Animée par Claire Mayot, la conversation se déroulera en anglais, avec traduction simultanée assurée par Valentine Leys.
La librairie Préambule, librairie indépendante située à Cassis, sera présente pour proposer les ouvrages d’Amitav Ghosh.
Informations pratiques
Événement gratuit, tickets sur Eventbrite.
Le parking le plus proche est le Parking de la plage du Bestouan.
Certains endroits du site peuvent être difficiles d’accès pour les personnes à mobilité réduite. Les animaux de compagnie ne sont pas acceptés sur le site.
En partenariat avec Actes Sud et Wild Project. .
Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 11 57 contact@camargofoundation.org
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English :
As part of his residency at the Camargo Foundation, within the framework of the “Habiter le Monde” program co-created with the Louis Roederer Foundation, Amitav Ghosh invites you to an evening of conversation and discussion centered on his work and his ideas.
L’événement Rencontre avec Amitav Ghosh à la Fondation Camargo Cassis a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Cassis
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