Visite 2CV Méhari Club Cassis, 2CV Méhari Club Cassis, Cassis
vendredi 18 septembre 2026 · 2CV Méhari Club Cassis · Cassis
Informations pratiques
Visite 2CV Méhari Club Cassis Vendredi 18 septembre, 09h30 2CV Méhari Club Cassis Bouches-du-Rhône
Limité à 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Le vendredi 18 septembre à 9h30, venez découvrir un pan de l’histoire automobile Citroën grâce à une visite guidée d’1h30 dans nos ateliers sur Cassis.
Gratuite, cette visite vous mènera au coeur de nos ateliers restauration/rénovation des 2CV et Méhari à la fois thermique et électrique, notre atelier rénovation de moteur/boite de vitesses, notre atelier sellerie, notre atelier, ferronnerie et dans notre logistique.
Groupe de 20 personnes maximum.
Inscription obligatoire : clara@mehariclub.com
Pas d’acces pour les personnes à mobilité réduite.
2CV Méhari Club Cassis Quartier le Bregadan CS 80019, 13260 Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.01.07.68 https://www.mehariclub.com/fr/ [{« link »: « mailto:clara@mehariclub.com »}] Ateliers de restauration et rénovation des emblématiques 2CV et Méhari. Parking sur place.
Pas d’accès PMR.
Le vendredi 18 septembre à 9h30, venez découvrir un pan de l’histoire automobile Citroën grâce à une visite guidée d’1h30 dans nos ateliers sur Cassis.
©2cvmehariclubcassis
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