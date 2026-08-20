Visite 2CV Méhari Club Cassis, 2CV Méhari Club Cassis, Cassis

Informations pratiques

Visite 2CV Méhari Club Cassis Vendredi 18 septembre, 09h30 2CV Méhari Club Cassis Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Le vendredi 18 septembre à 9h30, venez découvrir un pan de l’histoire automobile Citroën grâce à une visite guidée d’1h30 dans nos ateliers sur Cassis.

Gratuite, cette visite vous mènera au coeur de nos ateliers restauration/rénovation des 2CV et Méhari à la fois thermique et électrique, notre atelier rénovation de moteur/boite de vitesses, notre atelier sellerie, notre atelier, ferronnerie et dans notre logistique.

Groupe de 20 personnes maximum.

Inscription obligatoire : clara@mehariclub.com

Pas d’acces pour les personnes à mobilité réduite.

2CV Méhari Club Cassis Quartier le Bregadan CS 80019, 13260 Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.01.07.68 https://www.mehariclub.com/fr/ [{« link »: « mailto:clara@mehariclub.com »}] Ateliers de restauration et rénovation des emblématiques 2CV et Méhari. Parking sur place.

Pas d’accès PMR.

Le vendredi 18 septembre à 9h30, venez découvrir un pan de l’histoire automobile Citroën grâce à une visite guidée d’1h30 dans nos ateliers sur Cassis.

©2cvmehariclubcassis