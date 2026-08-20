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Visite 2CV Méhari Club Cassis, 2CV Méhari Club Cassis, Cassis

vendredi 18 septembre 2026 · 2CV Méhari Club Cassis · Cassis

Visite 2CV Méhari Club Cassis, 2CV Méhari Club Cassis, Cassis

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
2CV Méhari Club Cassis
Adresse
Quartier le Bregadan CS 80019, 13260 Cassis
Ville
13260 Cassis
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Limité à 20 personnes.

Visite 2CV Méhari Club Cassis Vendredi 18 septembre, 09h30 2CV Méhari Club Cassis Bouches-du-Rhône

Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Le vendredi 18 septembre à 9h30, venez découvrir un pan de l’histoire automobile Citroën grâce à une visite guidée d’1h30 dans nos ateliers sur Cassis.
Gratuite, cette visite vous mènera au coeur de nos ateliers restauration/rénovation des 2CV et Méhari à la fois thermique et électrique, notre atelier rénovation de moteur/boite de vitesses, notre atelier sellerie, notre atelier, ferronnerie et dans notre logistique.
Groupe de 20 personnes maximum.
Inscription obligatoire : clara@mehariclub.com
Pas d’acces pour les personnes à mobilité réduite.

2CV Méhari Club Cassis Quartier le Bregadan CS 80019, 13260 Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.01.07.68 https://www.mehariclub.com/fr/ [{« link »: « mailto:clara@mehariclub.com »}] Ateliers de restauration et rénovation des emblématiques 2CV et Méhari. Parking sur place.
Pas d’accès PMR.
Le vendredi 18 septembre à 9h30, venez découvrir un pan de l’histoire automobile Citroën grâce à une visite guidée d’1h30 dans nos ateliers sur Cassis.

©2cvmehariclubcassis

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