Lecture de façades, Cassis, Cassis
samedi 17 octobre 2026 · Cassis
Informations pratiques
Lecture de façades Samedi 17 octobre, 09h30 Cassis Bouches-du-Rhône
Limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T09:30:00+02:00 – 2026-10-17T11:30:00+02:00
Une déambulation commentée dans le centre ancien avec l’architecte conseil du CAUE13 à Cassis. Pour «apprendre à lire» les façades de notre paysage urbain, leurs qualités, ce qui les compose (matériaux, couleurs), leurs détails, leur évolution, les méthodes de restauration, leur caractère propre à notre région et à la commune.
Cassis 13260 Cassis Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.caue13.fr/jna-2026-le-programme-du-caue13 »}]
Une déambulation commentée dans le centre ancien avec l’architecte conseil du CAUE13 à Cassis. Pour «apprendre à lire» les façades de notre paysage urbain, leurs qualités, ce qui les compose leurs de…
©CAUE13
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