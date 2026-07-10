Marché Potier de Cassis Cassis
samedi 12 septembre 2026 · Cassis
Informations pratiques
Cassis
Marché Potier de Cassis
Du samedi 12 au dimanche 13 septembre 2026 de 9h à 19h. Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le week-end du 12 et 13 septembre 2026, le marché potier de Cassis a la joie de vous inviter à découvrir sa nouvelle sélection de 28 exposants, artistes et artisans céramistes professionnels de tous horizons.
L’artiste céramiste Michel Cohen sera l’invité d’Honneur de cette 41ème édition. Il ajoutera une riche dimension à ce marché de par son passionnant parcours d’explorations des cuissons bois anagama et la beauté poétique de ses œuvres.
Dans une joyeuse ambiance musicale, des démonstrations de tournage de l’argile sur le tour du potier vous permettront d’entrer dans l’univers du potier et de repartir avec des objets tournés, au grand bonheur des enfants !
Comme toujours, une exposition de belles pièces avec vote du public permettra ç une personne de remporter par tirage au sort la pièce élue d’une valeur de 100€. Par un achat sur le stand du bol de la solidarité , vous pourrez apporter votre soutien précieux à notre fond de solidarité.
Lieu Place Baragnon, 13260 Cassis
Horaires de 9h à 19h .
Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur marchepotier.cassis@gmail.com
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English :
On the weekend of September 12 and 13, 2026, the Cassis Pottery Market is delighted to invite you to discover its new selection of 28 exhibitors, artists, and professional ceramic artisans from all walks of life.
L’événement Marché Potier de Cassis Cassis a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Cassis
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