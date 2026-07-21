Exposition de peintures sculptures Maison des Associations Lanvéoc
mardi 21 juillet 2026 · Maison des Associations · Lanvéoc
Informations pratiques
Lanvéoc
Exposition de peintures sculptures
Maison des Associations 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:30:00
fin : 2026-07-27 18:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09
Entrée libre et gratuite Venez voter pour votre tableau coup de coeur et élire le prix du public 2026.
Organisée par l’association Arts et Loisirs de Lanvéoc .
Maison des Associations 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 45 64 03 41
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English :
L’événement Exposition de peintures sculptures Lanvéoc a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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