Exposition de peintures sculptures Maison des Associations Lanvéoc

Informations pratiques

Lanvéoc

Exposition de peintures sculptures

Maison des Associations 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 16:30:00

fin : 2026-07-27 18:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09

Entrée libre et gratuite Venez voter pour votre tableau coup de coeur et élire le prix du public 2026.

Organisée par l’association Arts et Loisirs de Lanvéoc .

Maison des Associations 4 Rue de Tal Ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 45 64 03 41

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English :

L’événement Exposition de peintures sculptures Lanvéoc a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime