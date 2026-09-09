Exposition de photographie à l’église Saint-Pierre-es-liens d’Ervy-Le-Châtel, Église Saint-Pierre-ès-Liens, Ervy-le-Châtel

Informations pratiques

Exposition de photographie à l’église Saint-Pierre-es-liens d’Ervy-Le-Châtel 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre-ès-Liens Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’église Saint-Pierre-ès-liens d’Ervy-Le-Châtel, pour l’exposition de photographie de Julie Audic et Christian Rizk.

Il s’agit de l’exposition « sable émouvant chants de lumière au gré du verre » qui avait eu lieu dans le jardin de la cité du vitrail de mai à septembre 2025.

« Julie Audic et Christian Rizk s’inspirent des vitraux de monuments emblématiques, notamment ceux de l’Aube. Leur technique repose sur un temps d’exposition prolongé et l’inversion chromatique, sans aucune retouche, une fois le cliché pris. Ce processus leur permet de capturer non pas les formes, mais l’essence-même du vitrail : une vibration lumineuse en perpétuel mouvement. »

Église Saint-Pierre-ès-Liens 6 Rue Saint-pierre, 10130 Ervy-le-Châtel, France Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est 0325700445 L’église Saint Pierre-ès-Liens a été reconstruite au milieu du XVe siècle sur l’emplacement de l’église primitive. Elle est détruite en 1433 pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453), opposant les royaumes de France et d’Angleterre, par les Bourguignons alors alliés de l’Angleterre.

Nous avons le plaisir de vous inviter à l’église Saint-Pierre-ès-liens d’Ervy-Le-Châtel, pour l’exposition de photographie de Julie Audic et Christian Rizk.

©Julie Audic et Christian Rizk