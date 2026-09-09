Visite de la maison du vitrail d’Armance., La Maison du Vitrail d’Armance, Ervy-le-Châtel

Informations pratiques

Visite de la maison du vitrail d’Armance. 19 et 20 septembre La Maison du Vitrail d’Armance Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

La Maison du Vitrail d’Armance est logée dans le bâtiment de l’ancienne prison d’Ervy-le-Châtel. Construite en 1835, elle fut utilisée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

Entièrement restauré, l’édifice garde toujours son architecture carcérale, mais il est devenu un lieu de valorisation des vitraux, notamment ceux de l’église d’Ervy-le-Châtel.

La Maison du Vitrail d’Armance Place du marché, 10130 Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel 10130 Aube Grand Est 03 25 41 47 60 https://lamaisonduvitraildarmance.ellohaweb.com/ https://www.facebook.com/LaMaisonduVitraildArmance La Maison du Vitrail d’Armance évoque et met en valeur le patrimoine verrier local. En relation avec la Cité du Vitrail de Troyes, ce lieu apporte une notoriété historique, artistique et culturelle au territoire.

La Maison du Vitrail est installée dans le bâtiment de l’ancienne prison d’Ervy-le-Châtel. Construite en 1835, celle-ci fut utilisée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle permet de comprendre les étapes de création et de restauration des vitraux, ainsi que la symbolique et l’histoire de ceux de l’église Saint-Pierre-ès-Liens.

La Maison du Vitrail d’Armance est logée dans le bâtiment de l’ancienne prison d’Ervy-le-Châtel. Construite en 1835, elle fut utilisée jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale.

©maison du vitrail