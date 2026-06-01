Thann

Exposition de photographie D’Clic

24 rue Saint-Thiébaut Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-30 14:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-06-30

L’atelier Micro-Mines Photos présente D’CLIC 15 photographes exposent près de 100 clichés entre nature, graphisme et créativité. Une invitation au déclic photographique.

L’atelier Micro-Mines Photos est fier de vous annoncer le retour de son exposition annuelle, intitulée D’CLIC . Cet événement est le point d’orgue d’une année de partage, d’apprentissage et de créativité pour les membres. Pour cette nouvelle édition, ce sont 15 photographes passionnés qui ont sélectionné leurs plus beaux clichés pour les soumettre au regard du public. À travers une galerie d’environ 100 photos, l’exposition promet une déambulation visuelle riche et contrastée. .

24 rue Saint-Thiébaut Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 14 54

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English :

The Micro-Mines Photos workshop presents D?CLIC : 15 photographers showcase almost 100 images combining nature, graphics and creativity. An invitation to click.

L’événement Exposition de photographie D’Clic Thann a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay