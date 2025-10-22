Crémation des trois sapins

Place Joffre Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-30 11:00:00

fin : 2026-06-30 23:00:00

Date(s) :

2026-06-30

Cette fête commémore la création de la ville de Thann, en 1161. Au programme jeux pour enfants, concert, feu d’artifice…

Chaque année, le 30 juin, Thann commémore ses origines légendaires et la création de la ville en 1161 en rendant hommage à Saint Thiébaut, son saint protecteur. La célébration est retransmise sur un grand écran et un feu d’artifices viendra clôturer la célébration de cette fête unique ! Et pour que la fête soit encore plus belle, des animations pour les enfants viendront ponctuer la journée, les commerces seront ouverts en nocturne et un concert gratuit sera proposé aux mélomanes. .

Place Joffre Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This festival commemorates the creation of the town of Thann in 1161. On the programme: games for children, concert, fireworks…

L’événement Crémation des trois sapins Thann a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay