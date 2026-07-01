Exposition de photographies du Photo Club eudois, Chapelle du collège des Jésuites, Eu

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du collège des Jésuites · Eu

Informations pratiques

Exposition de photographies du Photo Club eudois 19 et 20 septembre Chapelle du collège des Jésuites Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photographies du Photo Club eudois

Chapelle du collège des Jésuites 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie

Exposition de photographies du Photo Club eudois

©service patrimoine et archives de la ville d’Eu