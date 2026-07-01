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Exposition de photographies du Photo Club eudois, Chapelle du collège des Jésuites, Eu

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle du collège des Jésuites · Eu

Exposition de photographies du Photo Club eudois, Chapelle du collège des Jésuites, Eu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle du collège des Jésuites
Adresse
76260 Eu
Ville
76260 Eu
Département
Seine-Maritime

Exposition de photographies du Photo Club eudois 19 et 20 septembre Chapelle du collège des Jésuites Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de photographies du Photo Club eudois

Chapelle du collège des Jésuites 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie
Exposition de photographies du Photo Club eudois

©service patrimoine et archives de la ville d’Eu

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