Exposition de photographies Ludivine Watbled Pôle no 2 Quai Raoul Coulon Saint-Trojan-les-Bains

Exposition de photographies Ludivine Watbled

Pôle no 2 Quai Raoul Coulon La cabane Le Galis Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31

fin : 2026-09-14

Date(s) :

2026-08-31

Exposition de photographies du 31 août au 14 septembre sur le port de Saint-Trojan-les-Bains, cabane Le Galis.

.

Pôle no 2 Quai Raoul Coulon La cabane Le Galis Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photography exhibition from August 31 to September 14 at the Le Galis hut in the port of Saint-Trojan-les-Bains.

L’événement Exposition de photographies Ludivine Watbled Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes