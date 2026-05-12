Exposition de photographies Mars Yahl et de peinture urbaine Ruan Les Cimaises Saint-Trojan-les-Bains

Saint-Trojan-les-Bains

Exposition de photographies Mars Yahl et de peinture urbaine Ruan

Les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-17

Exposition de photographies et de peinture urbaine du 17 au 31 août à l’espace les Cimaises à Saint-Trojan-les-Bains.

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Les Cimaises 86 rue de la République Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30 communication2@saint-trojan-les-bains.fr

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English : Mars Yahl photography exhibition

Exhibition of photography and urban painting from August 17 to 31 at espace les Cimaises in Saint-Trojan-les-Bains.

L’événement Exposition de photographies Mars Yahl et de peinture urbaine Ruan Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes