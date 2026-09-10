Exposition de photos anciennes : « Activités humaines d’antan en vallée de Miglos – La vie des habitants dans la 1ère moitié du XXe siècle », Salle des fêtes de Norgeat-Miglos, Miglos
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Norgeat-Miglos · Miglos
Informations pratiques
Exposition de photos anciennes : « Activités humaines d’antan en vallée de Miglos – La vie des habitants dans la 1ère moitié du XXe siècle » 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Norgeat-Miglos Ariège
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition de photos anciennes, organisée par l’Association des Amis du Chateau de Miglos, sur le thème :
« Activités Humaines d’antan en vallée de Miglos – La vie des habitants dans la 1ère moitié du XXe siècle »
Salle des fêtes de Norgeat-Miglos 09400 Norgeat Miglos 09400 Ariège Occitanie http://chateau-miglos.fr Salle des fêtes de Norgeat (Miglos)
Exposition de photos anciennes, organisée par
©Association des Amis du Château de Miglos