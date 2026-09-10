Exposition de photos anciennes : « Activités humaines d’antan en vallée de Miglos – La vie des habitants dans la 1ère moitié du XXe siècle », Salle des fêtes de Norgeat-Miglos, Miglos

Informations pratiques

Exposition de photos anciennes : « Activités humaines d’antan en vallée de Miglos – La vie des habitants dans la 1ère moitié du XXe siècle » 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Norgeat-Miglos Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de photos anciennes, organisée par l’Association des Amis du Chateau de Miglos, sur le thème :

« Activités Humaines d’antan en vallée de Miglos – La vie des habitants dans la 1ère moitié du XXe siècle »

Salle des fêtes de Norgeat-Miglos 09400 Norgeat Miglos 09400 Ariège Occitanie http://chateau-miglos.fr Salle des fêtes de Norgeat (Miglos)

Exposition de photos anciennes, organisée par

©Association des Amis du Château de Miglos