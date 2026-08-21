Exposition de photos anciennes et CPA, Village de Saint-Geniès, Saint-Geniès
samedi 19 septembre 2026 · Village de Saint-Geniès · Saint-Geniès
Informations pratiques
Exposition de photos anciennes et CPA 19 et 20 septembre Village de Saint-Geniès Dordogne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Exposition de cartes postales anciennes et de photographies du village
Découvrez une exposition exceptionnelle réunissant, pour la première fois, des cartes postales anciennes et des photographies du village issues de collections privées. Un ensemble inédit qui vous invite à voyager dans le temps et à redécouvrir l’histoire, les paysages et la mémoire du village à travers des documents rares.
Village de Saint-Geniès 700 rue de la liberté 24590 Saint-Geniès Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
Exposition de cartes postales anciennes, de photos du village. Collections privées jusqu’à présent jamais encore réunies !
©MC
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