Exposition de photos anciennes et CPA, Village de Saint-Geniès, Saint-Geniès

Informations pratiques

Exposition de photos anciennes et CPA 19 et 20 septembre Village de Saint-Geniès Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Exposition de cartes postales anciennes et de photographies du village

Découvrez une exposition exceptionnelle réunissant, pour la première fois, des cartes postales anciennes et des photographies du village issues de collections privées. Un ensemble inédit qui vous invite à voyager dans le temps et à redécouvrir l’histoire, les paysages et la mémoire du village à travers des documents rares.

Village de Saint-Geniès 700 rue de la liberté 24590 Saint-Geniès Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Exposition de cartes postales anciennes, de photos du village. Collections privées jusqu’à présent jamais encore réunies !

©MC