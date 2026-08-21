Visite de la Chapelle du Cheylard, Chapelle du Cheylard, Saint-Geniès

Informations pratiques

Visite de la Chapelle du Cheylard 19 et 20 septembre Chapelle du Cheylard Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visitez librement la chapelle du Cheylard, un édifice gothique construit en 1327 par Gaubert de Chaminade. Dominant le village et surplombant la vallée de la Chironde, elle constitue un remarquable témoin du patrimoine local.

À l’intérieur, vous pourrez admirer de très belles fresques classées, qui témoignent de la richesse artistique de l’édifice et de son histoire.

Visite libre. Les clés sont à retirer sur demande à l’épicerie Proxi, située dans le bourg.

Chapelle du Cheylard 100 rue du Cheylard 24590 Saint-Geniès Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

La chapelle du Cheylard, de style gothique, construite en 1327 par Gaubert de Chaminade, surplombe la petite vallée de la Chironde et domine l’ensemble du village. Elle offre à ses visiteurs de très …

©McM