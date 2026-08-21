Visite du Château de Saint-Geniès, Chateau de Saint-Geniès, Saint-Geniès

Informations pratiques

Visite du Château de Saint-Geniès 19 et 20 septembre Chateau de Saint-Geniès Dordogne

Groupes de 10 personnes environ toutes les 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une ouverture exceptionnelle du château de Saint-Geniès et découvrez son histoire, son architecture et les grandes étapes de son évolution au cours d’une visite commentée.

Chateau de Saint-Geniès Le Bourg, 24590 Saint-Geniès Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 63 77 78 38 http://www.saintgenies.com Venez découvrir le Château de Saint-Geniès, édifice construit au XIIIe siècle et rebâtit au XVIe siècle, dont une partie est réaménagée en restaurant !

Visite commentée du Château de Saint-Geniès (24590).

©McM