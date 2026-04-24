Thou

Exposition de photos et vidéos Les 100 ans de théâtre des Jeunes de la Puisaye

Rue de Faverelles Thou Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 16:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le 1er mai à Thou, les Jeunes de la Puisaye célèbrent 100 ans de théâtre avec une rétrospective ouverte à tous. Photos, vidéos et souvenirs viendront retracer un siècle de passion et de scène à l’occasion de la Fête du Muguet. Un beau rendez-vous pour les amoureux du spectacle vivant.

À l’occasion de la Fête du Muguet du 1er mai, la compagnie de théâtre amateur Les Jeunes de la Puisaye vous invite à une rétrospective exceptionnelle consacrée à 100 ans de théâtre à Thou (Loiret)

Ouverte à tous, cette exposition de photos et de vidéos retracera un siècle de vie théâtrale, de souvenirs de scène, d’engagement associatif et de passion partagée. C’est une belle occasion de redécouvrir l’histoire d’une troupe qui a fait vivre le théâtre amateur au fil des générations, tout en mettant à l’honneur celles et ceux qui ont contribué à écrire cette aventure collective.

Entre mémoire locale, émotion et patrimoine culturel, cette rétrospective promet un beau moment de transmission et de convivialité à la salle polyvalente de Thou. .

Rue de Faverelles Thou 45420 Loiret Centre-Val de Loire jeunesdelapuisaye@gmail.com

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English :

On May 1 in Thou, Les Jeunes de la Puisaye celebrate 100 years of theater with a retrospective open to all. Photos, videos and memorabilia will retrace a century of passion and stage presence at the Fête du Muguet. A great event for lovers of the performing arts.

L’événement Exposition de photos et vidéos Les 100 ans de théâtre des Jeunes de la Puisaye Thou a été mis à jour le 2026-04-24 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX