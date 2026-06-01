Exposition de Printemps Rue de la Vieille Église Eygalières

Eygalières

Exposition de Printemps

Du jeudi 18 au lundi 22 juin 2026 de 10h à 19h.

Vernissage jeudi 18 juin 18h30. Rue de la Vieille Église Ancienne Eglise Saint-Laurent Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 10:00:00

fin : 2026-06-22 19:00:00

Date(s) :

2026-06-18

La traditionnelle Exposition du Printemps revient à Eygalières dans l’ancienne Église Saint-Laurent !

Organisé par l’association Eygalières Terre d’Artistes



Une exposition qui regroupe les Artistes du village d‘Eygalières et de ses environs peintres, sculpteurs, photographes, plasticiens divers…

C’est une manifestation collective qui, depuis sa création dans les années 1970, connaît un succès certain. Elle s’adresse à un public fidèle et éclairé.

La vieille église Saint Laurent est un lieu encore empli de mystère et magnifique, un cadre propice à mettre en valeur des événements toujours réussis.



Vernissage jeudi 18 juin à 18h30 en présence des artistes .

Rue de la Vieille Église Ancienne Eglise Saint-Laurent Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 21 01 77 etda@free.fr

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English :

The traditional Spring Exhibition returns to Eygalières in the former Saint-Laurent Church !

L’événement Exposition de Printemps Eygalières a été mis à jour le 2026-06-13 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles