Eygalières

Fête de la Musique à Eygalières

Dimanche 21 juin 2026 de 11h à 12h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre-ville d’Eygalières Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Profitez de la Fête de la Musique à Eygalières, dans le centre du village !Familles

À l’occasion de la Fête de la Musique, venez découvrir le groupe Couleur Soleil dans les rues du village !

Il s’inspire des courants musicaux français et mondiaux, avec comme objectif d’emmener le public en douceur, tout en proposant un éventail de morceaux latins raffinés.



Ensuite, les bars et les restaurants assureront la continuité de la musique en leurs locaux. .

Centre-ville d’Eygalières Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 91 01 info@mairieeygalieres.fr

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English :

Come and enjoy the Fête de la Musique in Eygalières, in the village centre!

L’événement Fête de la Musique à Eygalières Eygalières a été mis à jour le 2026-06-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles