Rencontre dédicace Lionel Aboudaram Bour Librairie de l’Avenir Eygalières

Eygalières

Rencontre dédicace Lionel Aboudaram Bour

Vendredi 12 juin 2026 à 18h30. Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-12 18:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Venez rencontrer l’auteur Lionel Aboudaram Bour à la Librairie de l’Avenir à Eygalières !

À l’occasion de cette rencontre-dédicace, découvrez Lionel Aboudaram-Bour, auteur de l’ouvrage Des nouvelles de Sainte-Engrâce ? Chroniques d’un héros ordinaire , un roman d’aventure et d’humanité.



Dans ce récit inspiré de l’histoire de son père, il retrace une vie hors du commun, de la Seconde Guerre mondiale aux conflits d’Indochine et d’Algérie, en passant par les services secrets français. Entre grande Histoire et destin personnel, ce témoignage captivant mêle aventure, mémoire et transmission.



Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Librairie de l’Avenir 159 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 95 98 91 maisonternier@gmail.com

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English :

Come and meet the author Lionel Aboudaram Bour at the Librairie de l’Avenir bookshop in Eygalières!

L’événement Rencontre dédicace Lionel Aboudaram Bour Eygalières a été mis à jour le 2026-06-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles