Soirée rétro à l’Ambar Domaine La Pierre Blanche Eygalières

Eygalières

Soirée rétro à l’Ambar

Jeudi 11 juin 2026 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Le bar lounge L’Ambar au Domaine de la Pierre Blanche à Eygalières vous invite à sa soirée rétro !Amoureux

Rendez-vous à l’Ambar, le bar lounge du Domaine La Pierre Blanche, pour un voyage dans le temps !



L’Ambar se plonge dans l’ambiance mythique des années 70, 80 et 90.

Tubes incontournables, ambiance rétro, cocktails maison, tapas, et DJ Set par Tony M DJ.

L’occasion de passer une soirée intemporelle avec un panorama d’exception face aux vignes et aux reliefs des Alpilles !



Réservation vivement conseillée .

Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00 accueil@domainelapierreblanche.com

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English :

The L’Ambar lounge bar at the Domaine de la Pierre Blanche in Eygalières is celebrating the start of the summer season!

L’événement Soirée rétro à l’Ambar Eygalières a été mis à jour le 2026-06-05 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles