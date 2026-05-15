Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Joaniskobaita Ustaritz

Ustaritz

Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 09:00:00

fin : 2026-06-03 16:00:00

Date(s) :

2026-06-03

Son œuvre explore la sculpture métaphysique à travers une sensibilité contemporaine très personnelle.

Horaires minimaux le mardi de 17h à 20h, le mercredi de 9h à 16h, le jeudi de 15h à 18h ou sur rendez vous. .

Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24 ttok@ttok.eus

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English : Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer

L’événement Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Ustaritz a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque