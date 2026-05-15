Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Joaniskobaita Ustaritz
Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Joaniskobaita Ustaritz mercredi 3 juin 2026.
Ustaritz
Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 09:00:00
fin : 2026-06-03 16:00:00
Date(s) :
2026-06-03
Son œuvre explore la sculpture métaphysique à travers une sensibilité contemporaine très personnelle.
Horaires minimaux le mardi de 17h à 20h, le mercredi de 9h à 16h, le jeudi de 15h à 18h ou sur rendez vous. .
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24 ttok@ttok.eus
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English : Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer
L’événement Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Ustaritz a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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