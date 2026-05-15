Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Joaniskobaita Ustaritz
Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Joaniskobaita Ustaritz jeudi 11 juin 2026.
Ustaritz
Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 15:00:00
fin : 2026-06-11 18:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Son œuvre explore la sculpture métaphysique à travers une sensibilité contemporaine très personnelle.
Horaires minimaux le mardi de 17h à 20h, le mercredi de 9h à 16h, le jeudi de 15h à 18h ou sur rendez vous. .
Joaniskobaita 1 Place de la Croix du Bourg Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 00 24 ttok@ttok.eus
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English : Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer
L’événement Exposition de Ramon Ruiz Cabestany Beldur izan eta miretsi Craindre et admirer Ustaritz a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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