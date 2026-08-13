Exposition de sculptures Nathalie Laplane Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud Marignane

Informations pratiques

Marignane

Exposition de sculptures Nathalie Laplane

Du 03/11 au 23/11/2026.

Horaires d’ouverture

– Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h Samedi de 9h à 12h.



Vernissage samedi 7 novembre à 11h30. Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03

fin : 2026-11-23

Date(s) :

2026-11-03

L’artiste sculptrice, Nathalie Laplane, expose ses œuvres à la galerie du musée des arts et traditions populaires, Albert Reynaud, aux heures d’ouverture.

Vous êtes attendus nombreux.

Une des salles du musée a été aménagée en un espace d’expositions temporaires et des expos d’art y sont désormais régulièrement organisées.

C’est l’occasion de faire une très belle visite culturelle. .

Musée d’arts et traditions populaires Albert Reynaud 14 rue Covet Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museemarignane.tradition@gmail.com

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English :

The sculptor, Nathalie Laplane, is exhibiting her works at the Albert Reynaud Museum of Folk Arts and Traditions gallery during regular opening hours.

We hope to see many of you there.

L’événement Exposition de sculptures Nathalie Laplane Marignane a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de Marignane