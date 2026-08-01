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Showcase au Jaï’s Pub Francky Vincent Le Jaï’s Pub Marignane

samedi 22 août 2026 · Le Jaï's Pub · Marignane

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Le Jaï's Pub
Adresse
117 route de la plage
Ville
13700 Marignane
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marignane

Showcase au Jaï’s Pub Francky Vincent

Samedi 22 août 2026.
19h30-22h Partie restauration.
A partir de 22h Partie soirée. Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Showcase exceptionnel ! Francky Vincent débarque au Jaï’s Pub !
Préparez-vous à chanter, danser et faire la fête au rythme de ses plus grands tubes dans une ambiance 100 % caliente !
Les places risquent de partir vite, alors réservez dès maintenant !
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Le Jaï’s Pub 117 route de la plage Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 61 18 14 

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English :

An exceptional showcase! Francky Vincent is coming to Jaés Pub!
Get ready to sing, dance, and party to the beat of his biggest hits in a 100% hot atmosphere!
Tickets are likely to sell out fast, so book yours now!

L’événement Showcase au Jaï’s Pub Francky Vincent Marignane a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de Marignane

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