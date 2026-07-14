Escales patrimoine Balade à cheval Châteauneuf-Les-Martigues Marignane

Informations pratiques

Marignane

Escales patrimoine Balade à cheval

Mardi 11 août 2026 de 16h45 à 18h.

Rendez-vous à 16h45 à l’écurie du Pandore (plage du Jaï, côté Châteauneuf-Les-Martigues).

Durée 1h. Châteauneuf-Les-Martigues 77 plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 16:45:00

fin : 2026-08-11 18:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Située au cœur de la réserve naturelle du Bolmon et au bord de la plage du Jaï, l’écurie du Pandore offre une communion parfaite entre l’homme, le cheval et la nature. Vous évoluez dans cet espace naturel, encadrés par une enseignante diplômée.

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Châteauneuf-Les-Martigues 77 plage du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

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English :

Located in the heart of the Bolmon nature reserve and on the edge of the Jaï beach, l’écurie du Pandore offers a perfect communion between man, horse and nature. You will evolve in this natural environment, supervised by a qualified instructor.

L’événement Escales patrimoine Balade à cheval Marignane a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme de Marignane