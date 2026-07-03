L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours Marignane
mercredi 5 août 2026 · Marignane
Informations pratiques
Marignane
L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours
Mercredi 5 août 2026 de 9h30 à 12h30.
N’attendez plus, inscrivez vous sur croix-rouge.fr/formations. Plage du jaï Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 12:30:00
Date(s) :
2026-08-05
La Croix-Rouge française, en partenariat avec la Ville de Marignane, propose l’opération Eté qui sauve pour sensibiliser et initier le grand public aux gestes de premiers secours, en toute convivialité et simplicité.
.
Plage du jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 51 51 ul.marignane@croixrouge.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The French Red Cross, in partnership with the City of Marignane, is organizing the Eté qui sauve (Summer to save) operation to raise awareness and introduce the general public to first-aid techniques, in a friendly and straightforward way.
L’événement L’été qui sauve ! Initiations aux gestes de premiers secours Marignane a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Marignane
À voir aussi à Marignane (Bouches-du-Rhône)
- Escales Patrimoine Marignane 8 juillet 2026
- La Polynésie s’invite à Marignane Marignane 10 juillet 2026
- Fête du Jaï Marignane 14 juillet 2026
- Grande fête du 14 juillet Marignane 14 juillet 2026
- Escales Patrimoine Entre Histoire et Nature, une visite à deux voix Chemin dei Cassaïres Marignane 15 juillet 2026