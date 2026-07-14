Informations pratiques

Marignane

Concert Orchestre Laurent Comtat

Samedi 15 août 2026.

A partir de 19h. Base des loisirs (Skatepark) Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

L’orchestre de Laurent Comtat vous plongera dans l’ambiance des années 60/70 avec leurs différents tableaux et costumes.

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Base des loisirs (Skatepark) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr

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English :

Laurent Comtat’s orchestra will transport you back to the atmosphere of the ’60s and ’70s with their various scenes and costumes.

L’événement Concert Orchestre Laurent Comtat Marignane a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Marignane