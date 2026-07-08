Informations pratiques

Marignane

Concert du groupe Ventura

Dimanche 16 août 2026.

A partir de 19h. Base des loisirs (skatepark) Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le groupe de musiciens accompagné d’une chanteuse vous fera danser sur les plus grands classiques et hits populaires.

Vous êtes attendus nombreux.

Possibilité de se restaurer food trucks sucré-salé.

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Base des loisirs (skatepark) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr

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English :

The band, accompanied by a singer, will have you dancing to the greatest classics and popular hits.

We hope to see many of you there.

Food options available: food trucks offering both sweet and savory treats.

L’événement Concert du groupe Ventura Marignane a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Marignane