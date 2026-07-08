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AGENDA · Marignane

Concert du groupe Ventura Marignane

dimanche 16 août 2026 · Marignane

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Base des loisirs (skatepark)
Ville
13700 Marignane
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif

Marignane

Concert du groupe Ventura

Dimanche 16 août 2026.
A partir de 19h. Base des loisirs (skatepark) Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Le groupe de musiciens accompagné d’une chanteuse vous fera danser sur les plus grands classiques et hits populaires.
Vous êtes attendus nombreux.
Possibilité de se restaurer food trucks sucré-salé.
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Base des loisirs (skatepark) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur   animation@ville-marignane.fr

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English :

The band, accompanied by a singer, will have you dancing to the greatest classics and popular hits.
We hope to see many of you there.
Food options available: food trucks offering both sweet and savory treats.

L’événement Concert du groupe Ventura Marignane a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Marignane

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