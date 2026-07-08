Concert du groupe Ventura Marignane
dimanche 16 août 2026 · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Concert du groupe Ventura
Dimanche 16 août 2026.
A partir de 19h. Base des loisirs (skatepark) Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Le groupe de musiciens accompagné d’une chanteuse vous fera danser sur les plus grands classiques et hits populaires.
Vous êtes attendus nombreux.
Possibilité de se restaurer food trucks sucré-salé.
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Base des loisirs (skatepark) Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animation@ville-marignane.fr
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English :
The band, accompanied by a singer, will have you dancing to the greatest classics and popular hits.
We hope to see many of you there.
Food options available: food trucks offering both sweet and savory treats.
L’événement Concert du groupe Ventura Marignane a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme de Marignane
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