Marignane

Tous en cabane !

Jeudi 30 juillet 2026 de 16h à 18h. Plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 16:00:00

fin : 2026-07-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Dans le cadre des fêtes de l’étang, venez fabriquer des cabanes tout autour de l’étang pour que la Berrelue ait son refuge partout au bord de l’eau ! Prenez le temps de contempler, d’explorer, de jouer, de célébrer, de déguster et de partager !

Les fêtes de l’étang 2026 regroupent les 10 communes riveraines Vitrolles, Marignane, Châteauneuf-les-Martigues, Martigues, Saint Mitre les Remparts, Istres, Miramas, Saint Chamas, Berre l’Etang, Rognac. .

Plage du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the %E9tang Festival, come build huts all around the %E9tang so that the Berrelue has a place to hide all along the water’s edge! Take the time to admire, explore, play, celebrate, savor, and share!

L’événement Tous en cabane ! Marignane a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de Marignane