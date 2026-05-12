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Exposition de scuplture & peinture Milthon x Andreetti La Cabane Francis Saint-Trojan-les-Bains

Exposition de scuplture & peinture Milthon x Andreetti La Cabane Francis Saint-Trojan-les-Bains lundi 20 juillet 2026.

Lieu : La Cabane Francis

Adresse : 86 rue de la République 17370, Saint-Trojan-les-Bains

Ville : 17370 Saint-Trojan-les-Bains

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Tarif :

Saint-Trojan-les-Bains

Exposition de scuplture & peinture Milthon x Andreetti

La Cabane Francis 86 rue de la République 17370, Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-07-20

Exposition de sculpture & peinture du 20 juillet au 03 août , cabane Francis, sur le port de Saint-Trojan-les-Bains
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La Cabane Francis 86 rue de la République 17370, Saint-Trojan-les-Bains Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 00 30  com@saint-trojan-les-bains.fr

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English : Milthon x Andreetti Sculpture & Painting Exhibition

Sculpture & painting exhibition from July 20 to August 03, Francis hut, on the port of Saint-Trojan-les-Bains

L’événement Exposition de scuplture & peinture Milthon x Andreetti Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

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