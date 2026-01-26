La brocante de juillet via le boulevard de la plage Saint-Trojan-les-Bains

La brocante de juillet

via le boulevard de la plage Place de l’Eperon Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2026-07-19 07:30:00

fin : 2026-07-19 17:30:00

2026-07-19

Brocante vide-grenier sera installée sur la place de l’Eperon (accès par le boulevard de la plage) Entrée gratuite

via le boulevard de la plage Place de l’Eperon Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 13 95 07 comitedesfetes.stlb@gmail.com

English :

Brocante vide-grenier will be set up on Place de l’Eperon (access via Boulevard de la Plage) Free admission

L'événement La brocante de juillet Saint-Trojan-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-26