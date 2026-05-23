Exposition de Sébastien Lemazurier : REINE[S] OU ROI[S] Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-18 16:00 – 17:30

Gratuit : oui gratuit sur inscription à twopoints.contact@gmail.comSébastien Lemazurier : 06 63 54 89 31 En famille, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Adulte, Etudiant – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

… des reines et des rois dessiné·es sur papier calque, coloré·es ou non, gravé·es et imprimé·es.Une exposition participative, réalisée avec celles et ceux qui le souhaitent, habitant·es du quartier ou de ses alentours.(…) je suis reine ou roi, reine un jour, roi un autre, reine pour les un·es, roi pour les autres (…)(…) sortir du jeu – à place égale de même force – tou·tes différen·tes – semblable -se croiser dans un même espace – se déplacer – s’observer – se connaître – patienter – s’en aller (…)Ouverture de l’exposition de 15h à 18h du mardi au samedi (excepté le 14 juillet). Vernissage le mercredi 1er juillet de 15h à 20h.Sébastien Lemazurier propose des ateliers/goûter, dessin sur calque ou gravure sur Tetra Pak pour tout public à partir de 8 ans sur inscription :les vendredis : 5, 12 et 26 juin 2026 de 16h à 17h30les samedis : 6, 13 et 27 juin 2026 de 16h à 17H30les samedis : 11, 18 et 25 juillet 2026 de 16h à 17H30

Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Nantes 44300

06 63 54 89 31



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