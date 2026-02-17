Exposition de Sébastien Marchal La Réunion théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Exposition de Sébastien Marchal La Réunion

théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-06

Regarder le monde comme on ne le voit jamais mais comme on le reconnaîtra tous.

Successivement photographe de presse, puis photographe freelance, Sébastien Marchal s’installe à La Réunion en 2003 et partage son temps entre Paris et l’océan Indien où il suit les coulisses de festivals de jazz, de grands concerts classiques, et les créations de nombreux musiciens. Photographe du Centre dramatique de l’océan Indien et du Conservatoire à Rayonnement Régional, il accompagne les compagnies de spectacle vivant et des artistes majeurs du seul en scène. Auteur de plusieurs ouvrages sur le patrimoine, la musique et le théâtre, il privilégie, pour ses travaux personnels, une photographie de rencontres, de gens simples aux activités authentiques ces gens, pour moi si riches, sont les acteurs d’une lente, belle et essentielle aventure humaine et les garants de valeurs écologiques et identitaires qui tiennent debout une île, une région, un monde.

Visible les soirs de représentation et sur rendez-vous

Gratuit

Dans le cadre du fil roue La Réunion .

théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

%AB To see the world not as we usually see it, but as we will all recognize it. %BB

L’événement Exposition de Sébastien Marchal La Réunion Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE