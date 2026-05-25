Exposition de Simone Klau Espace Numérique et d’Accueil Freycenet-la-Tour

Freycenet-la-Tour

Exposition de Simone Klau

Espace Numérique et d’Accueil 8 Place du Couderc Freycenet-la-Tour Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Une exposition artistique avec une invitée d’honneur.

L’Espace Numérique et d’Accueil invite une grande et discrète dame Simone Klau, peintre, illustratrice. Vernissage le 13 juin à 18h en présence de l’artiste

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Espace Numérique et d’Accueil 8 Place du Couderc Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 83 55 ena@freycenetlatour.fr

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English :

An art exhibition with a special guest.

The Espace Numérique et d’Accueil invites a great and discreet lady: Simone Klau, painter and illustrator. Opening on June 13 at 6pm, in the presence of the artist

L’événement Exposition de Simone Klau Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal