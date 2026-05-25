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Théâtre d’impro Espace Numérique et d’Accueil Freycenet-la-Tour

Théâtre d’impro Espace Numérique et d’Accueil Freycenet-la-Tour vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Espace Numérique et d'Accueil

Adresse : 8 Place du Couderc

Ville : 43150 Freycenet-la-Tour

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Freycenet-la-Tour

Théâtre d’impro

Espace Numérique et d’Accueil 8 Place du Couderc Freycenet-la-Tour Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

L’ACID ( Atomik Compagnie D’Improvisation délirante!) vient divertir le monde entier à FREYCENET LATOUR le vendredi 12 juin à 20h30.
L’entrée est libre à L’Espace Numérique et d’Accueil ! Venez jouer le jeu!!!
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Espace Numérique et d’Accueil 8 Place du Couderc Freycenet-la-Tour 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 83 55  ena@freycenetlatour.fr

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English :

L’ACID ( Atomik Compagnie D’Improvisation délirante!) is coming to entertain the world at FREYCENET LATOUR on Friday June 12 at 8:30pm.
Admission is free at L’Espace Numérique et d’Accueil! Come and play along!

L’événement Théâtre d’impro Freycenet-la-Tour a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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