Exposition de Sylviane Houillier, Patrick et Bruno Lebeurrier Galerie Delobel Ouistreham

Ouistreham

Exposition de Sylviane Houillier, Patrick et Bruno Lebeurrier

Galerie Delobel 3, Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-23

Une exposition unique mettant à l’honneur la peinture et la sculpture à travers les œuvres de Sylviane Houillier, Patrick et Bruno Lebeurrier. Un voyage artistique où couleurs et matières se rencontrent pour offrir des créations riches en émotion et en expression. À ne pas manquer !

Une exposition unique mettant à l’honneur la peinture et la sculpture à travers les œuvres de Sylviane Houillier, Patrick et Bruno Lebeurrier. Un voyage artistique où couleurs et matières se rencontrent pour offrir des créations riches en émotion et en expression. À ne pas manquer ! .

Galerie Delobel 3, Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 18 63 ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

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English : Exposition de Sylviane Houillier, Patrick et Bruno Lebeurrier

A unique exhibition featuring painting and sculpture by Sylviane Houillier, Patrick and Bruno Lebeurrier. An artistic voyage where colors and materials meet to offer creations rich in emotion and expression. Not to be missed!

L’événement Exposition de Sylviane Houillier, Patrick et Bruno Lebeurrier Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Caen la Mer