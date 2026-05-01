Magalas

EXPOSITION DE TABLEAUX MERCI MAGALAS

6 Avenue de la Mairie Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-12

30 tableaux de William McElhiney, artiste international de renom et ancien résident de Magalas.

Peintures vibrantes à l’huile et quelques aquarelles.

Elles représentent les paysages de l’Hérault, des scènes de Magalas, des portraits…

Les tableaux seront à la vente, et l’artiste tient à reverser l’intégralité des recettes au C.C.A.S de Magalas

Vernissage MARDI 12 MAI à 18H30

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6 Avenue de la Mairie Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr

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English :

30 paintings by William McElhiney, renowned international artist and former Magalas resident.

Vibrant oil paintings and a few watercolors.

They depict landscapes of the Hérault region, scenes of Magalas, portraits…

The paintings will be for sale, and the artist will donate all proceeds to the C.C.A.S de Magalas

Vernissage TUESDAY MAY 12 at 6:30 p.m

L’événement EXPOSITION DE TABLEAUX MERCI MAGALAS Magalas a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS