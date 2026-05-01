EXPOSITION DE TABLEAUX MERCI MAGALAS Magalas
EXPOSITION DE TABLEAUX MERCI MAGALAS Magalas mardi 12 mai 2026.
Magalas
EXPOSITION DE TABLEAUX MERCI MAGALAS
6 Avenue de la Mairie Magalas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-12
30 tableaux de William McElhiney, artiste international de renom et ancien résident de Magalas.
Peintures vibrantes à l’huile et quelques aquarelles.
Elles représentent les paysages de l’Hérault, des scènes de Magalas, des portraits…
Les tableaux seront à la vente, et l’artiste tient à reverser l’intégralité des recettes au C.C.A.S de Magalas
Vernissage MARDI 12 MAI à 18H30
.
6 Avenue de la Mairie Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
30 paintings by William McElhiney, renowned international artist and former Magalas resident.
Vibrant oil paintings and a few watercolors.
They depict landscapes of the Hérault region, scenes of Magalas, portraits…
The paintings will be for sale, and the artist will donate all proceeds to the C.C.A.S de Magalas
Vernissage TUESDAY MAY 12 at 6:30 p.m
L’événement EXPOSITION DE TABLEAUX MERCI MAGALAS Magalas a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Magalas (Hérault)
- VIDE GRENIER & BOURSE AUX LIVRES Magalas 10 mai 2026
- 23ÈME MARCHÉ DES PRODUITS DU TERROIR Magalas 17 mai 2026
- SEMAINE DENTELLIÈRE Magalas 18 mai 2026
- SPECTACLE MUSICAL LES MÉANDRES DE L’AMOUR Magalas 22 mai 2026
- KARAOKÉ Magalas 29 mai 2026