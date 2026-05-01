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VIDE GRENIER & BOURSE AUX LIVRES Magalas

VIDE GRENIER & BOURSE AUX LIVRES Magalas dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Rue de la Promenade

Ville : 34480 Magalas

Département : Hérault

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif :

Magalas

VIDE GRENIER & BOURSE AUX LIVRES

Rue de la Promenade Magalas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10

Date(s) :
2026-05-10

Organisé par l’Amicale des Sapeurs pompiers de Magalas sur la Promenade et à la salle de la Convivialité de 6h à 16h. Tarifs emplacement (5m) voiture 7€. Utilitaire 11€.
Sur inscription.
Organisé par l’Amicale des Sapeurs pompiers de Magalas sur la Promenade et à la salle de la Convivialité de 6h à 16h. Tarifs emplacement (5m) voiture 7€. Utilitaire 11€.
Sur inscription.   .

Rue de la Promenade Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 24 60 08 75  amicalepompiermagalas@gmail.com

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English : VIDE GRENIER & BOURSE AUX LIVRES

Organized by the Amicale des Sapeurs pompiers de Magalas on the Promenade and at the salle de la Convivialité from 6am to 4pm. Prices for pitch (5m): Car: 7? Utility vehicles: 11?
Registration required.

L’événement VIDE GRENIER & BOURSE AUX LIVRES Magalas a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT AVANT-MONTS

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