VIDE GRENIER & BOURSE AUX LIVRES Magalas
VIDE GRENIER & BOURSE AUX LIVRES Magalas dimanche 10 mai 2026.
Magalas
VIDE GRENIER & BOURSE AUX LIVRES
Rue de la Promenade Magalas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Organisé par l’Amicale des Sapeurs pompiers de Magalas sur la Promenade et à la salle de la Convivialité de 6h à 16h. Tarifs emplacement (5m) voiture 7€. Utilitaire 11€.
Sur inscription.
Organisé par l’Amicale des Sapeurs pompiers de Magalas sur la Promenade et à la salle de la Convivialité de 6h à 16h. Tarifs emplacement (5m) voiture 7€. Utilitaire 11€.
Sur inscription. .
Rue de la Promenade Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 6 24 60 08 75 amicalepompiermagalas@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : VIDE GRENIER & BOURSE AUX LIVRES
Organized by the Amicale des Sapeurs pompiers de Magalas on the Promenade and at the salle de la Convivialité from 6am to 4pm. Prices for pitch (5m): Car: 7? Utility vehicles: 11?
Registration required.
L’événement VIDE GRENIER & BOURSE AUX LIVRES Magalas a été mis à jour le 2026-04-11 par 34 OT AVANT-MONTS
À voir aussi à Magalas (Hérault)
- 23ÈME MARCHÉ DES PRODUITS DU TERROIR Magalas 17 mai 2026
- SEMAINE DENTELLIÈRE Magalas 18 mai 2026
- SPECTACLE MUSICAL LES MÉANDRES DE L’AMOUR Magalas 22 mai 2026
- fais ton sport » Magalas 2026, Magalas, Magalas 30 mai 2026
- RACONTINES ET CHANSONNETTES MIAM-MIAM Magalas 23 juin 2026