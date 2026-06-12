Exposition de tapisserie contemporaine Atelier Bergevin Avranches
Exposition de tapisserie contemporaine Atelier Bergevin Avranches lundi 13 juillet 2026.
Avranches
Exposition de tapisserie contemporaine
Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Peintre, photographe et licière, Agnès Barré-Masurier met son savoir faire textile au service d’œuvres rêvées, imaginées et conçues par son esprit vagabond.
Quelques peintures, maquettes des tapisseries, et une vingtaine de tapisseries colorées invitent à la contemplation. Fermé lundi 20 juillet .
Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 31 68 80 19 atelier@tapisserie-barremasurier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de tapisserie contemporaine
L’événement Exposition de tapisserie contemporaine Avranches a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Avranches (Manche)
- Exposition photographique sur le thème des activités sportives Saint-Martin-des-Champs Avranches 20 juin 2026
- Sacred Concert de Duke Ellington Ancien haras Avranches 20 juin 2026
- Soirée poésie Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches 25 juin 2026
- Soirée danse en ligne Café solidaire Le Ti’Boussa Avranches 26 juin 2026
- Visite La Bibliothèque patrimoniale se dévoile Place Littré Avranches 1 juillet 2026