Exposition de tapisserie contemporaine Atelier Bergevin Avranches

Avranches

Exposition de tapisserie contemporaine

Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Peintre, photographe et licière, Agnès Barré-Masurier met son savoir faire textile au service d’œuvres rêvées, imaginées et conçues par son esprit vagabond.

Quelques peintures, maquettes des tapisseries, et une vingtaine de tapisseries colorées invitent à la contemplation. Fermé lundi 20 juillet .

Atelier Bergevin 15 rue de Geôle Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 31 68 80 19 atelier@tapisserie-barremasurier.fr

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English : Exposition de tapisserie contemporaine

L’événement Exposition de tapisserie contemporaine Avranches a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MSM Normandie BIT Genêts