Informations pratiques

Meaulne-Vitray

Exposition De Tronçais à Notre Dame de Paris

salle polyvalente Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Exposition des toiles d’Hélène le Roux, L’Appel à la Forêt où l’artiste partage sa vision et ses émotions sur le drame de Notre Dame de Paris, en lien avec les Chênes de Tronçais et le travail des hommes pour sa reconstruction.

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salle polyvalente Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 95 34

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English :

Exhibition of paintings by Hélène le Roux, L’Appel à la Forêt, in which the artist shares her vision and emotions regarding the tragedy at Notre Dame de Paris, drawing parallels with the Tronçais Oaks and the efforts of those working on its reconstruction.

L’événement Exposition De Tronçais à Notre Dame de Paris Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-08-21 par Montluçon Tourisme