Exposition de Valérie Prévôté Galerie 21 Grammes Nantes
Exposition de Valérie Prévôté Galerie 21 Grammes Nantes samedi 20 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 10:30 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Découvrez le travail de Valérie Prévôté à la galerie 21 grammes, du 11 au 24 juin 2026.Horaires : du lundi au samedi de 10h30 à 19h.
Galerie 21 Grammes Centre-ville Nantes 44000
https://www.facebook.com/Atelier21grammes/?locale=fr_FR
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