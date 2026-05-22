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Exposition de Valérie Prévôté Galerie 21 Grammes Nantes

Exposition de Valérie Prévôté Galerie 21 Grammes Nantes

Exposition de Valérie Prévôté Galerie 21 Grammes Nantes samedi 20 juin 2026.

Lieu : Galerie 21 Grammes

Adresse : 1 rue Saint-Denis

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 10:30 – 19:00
Gratuit : oui  Tout public 

Découvrez le travail de Valérie Prévôté à la galerie 21 grammes, du 11 au 24 juin 2026.Horaires : du lundi au samedi de 10h30 à 19h.

Galerie 21 Grammes Centre-ville Nantes 44000
https://www.facebook.com/Atelier21grammes/?locale=fr_FR


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