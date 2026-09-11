Exposition de véhicule d’époque Immaculée Conception Pau

Informations pratiques

Pau

Exposition de véhicule d’époque

Immaculée Conception Boulevard Edouard Herriot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À Pau, à l’Immaculée Conception, l’établissement ouvre ses portes dimanche 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Véhicules d’époque et de prestige investissent les lieux dès 9h30. Cette journée réunit patrimoine automobile et découverte des bâtiments historiques de l’Immaculée Conception. Des animations autour de l’automobile complètent la visite, avec restauration sur place. L’entrée est gratuite. Les propriétaires de véhicules souhaitant participer à l’exposition peuvent s’inscrire au préalable auprès de l’organisation. .

Immaculée Conception Boulevard Edouard Herriot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 07 72

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English : Exposition de véhicule d’époque

L’événement Exposition de véhicule d’époque Pau a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau