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Exposition de véhicule d’époque Immaculée Conception Pau

dimanche 20 septembre 2026 · Immaculée Conception · Pau

Exposition de véhicule d’époque Immaculée Conception Pau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Immaculée Conception
Adresse
Boulevard Edouard Herriot
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

Exposition de véhicule d’époque

Immaculée Conception Boulevard Edouard Herriot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

À Pau, à l’Immaculée Conception, l’établissement ouvre ses portes dimanche 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Véhicules d’époque et de prestige investissent les lieux dès 9h30. Cette journée réunit patrimoine automobile et découverte des bâtiments historiques de l’Immaculée Conception. Des animations autour de l’automobile complètent la visite, avec restauration sur place. L’entrée est gratuite. Les propriétaires de véhicules souhaitant participer à l’exposition peuvent s’inscrire au préalable auprès de l’organisation.   .

Immaculée Conception Boulevard Edouard Herriot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 72 07 72 

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English : Exposition de véhicule d’époque

L’événement Exposition de véhicule d’époque Pau a été mis à jour le 2026-08-27 par OT Pau

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