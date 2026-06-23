In Extenso Supersevens Rugby Stade du Hameau Pau

Pau

In Extenso Supersevens Rugby

Stade du Hameau Bvd de l’Aviation Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’In Extenso Supersevens revient cet été pour une nouvelle édition ☀️

3 étapes au programme

Un objectif se qualifier pour la finale qui aura lieu à Paris La Défense Arena !

Tournoi féminin et masculin .

Stade du Hameau Bvd de l’Aviation Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : In Extenso Supersevens Rugby

L’événement In Extenso Supersevens Rugby Pau a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Pau